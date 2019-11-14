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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 761762763764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42

  wig написав:
  Stringer написав:Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные

На виртуальной, что, осталось 3%?

Пока да
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:47

  wig написав:
  Vorlon написав:tarasum
Какой дизайн? Может сфотаете, закрасив цифры номера и срока?

Новый дизайн без цифр, ничего закрашивать не надо.

Где получали?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:10

  wig написав:
  Stringer написав:Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные

На виртуальной, что, осталось 3%?

тоже не вижу :(
только что открыл виртуальную, в тарифах в айконе светит что по виртуальному инджою % до 15.11.19, потом не начисляется. Откуда информация что по ним дальше есть процент на остаток?!?
Lost
 
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