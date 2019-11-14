Пока да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42
Пока да
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:47
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:10
тоже не вижу
только что открыл виртуальную, в тарифах в айконе светит что по виртуальному инджою % до 15.11.19, потом не начисляется. Откуда информация что по ним дальше есть процент на остаток?!?
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