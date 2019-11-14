|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42
wig написав: Stringer написав:
Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные
На виртуальной, что, осталось 3%?
Пока да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9959
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:47
wig написав: Vorlon написав:tarasum
Какой дизайн? Может сфотаете, закрасив цифры номера и срока?
Новый дизайн без цифр, ничего закрашивать не надо.
Где получали?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1488
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:10
wig написав: Stringer написав:
Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные
На виртуальной, что, осталось 3%?
тоже не вижу
только что открыл виртуальную, в тарифах в айконе светит что по виртуальному инджою % до 15.11.19, потом не начисляется. Откуда информация что по ним дальше есть процент на остаток?!?
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|