Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:44

clientage написав: А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард

тариф з % діє тільки у віртуальних. Знову ж таки - питання виходу.Коротко по візиту минулого тижня на Ярвал Київ (5.11):Коротко по продуктах:1. Нова картка (ВанКард) на даний момент видається на старому пластику інджой (Віза і МК), збережені Кб 1%, відсотки на залишок 11% і 3% відповідно до валют.2. Як варіант старих інджоїв (грн/дол/євро), пропонують віртуальні, на яких збережені відсоткові ставки на залишок. Зі слів манагера, можна вивести після 15-16.11.19 кошти на віртуал для збереження нарахування відсотків, потім зворотньо в айконі - на старий пластик. Одразу уточнив, чи після 16-го не введуть комісію на зняття по старих інджой ... Манагер телефонуввав, уточняв при мені по внутрішньому - ніби3. Ще пропонують для валюти (як заміна діючим інджоям) 4% мінімальний депозит від 100 у.о. від 3-х місяців. При цьому, видають дебетову карту з вільним зняттям коштів.4. Щодо комісій за конвертацію і розрахунки в торг.мережах за кордоном - без комісії. Але є випадки подвійної конвертації. При оплаті суми 50 у.о в готелі за продовження номеру доларовою карткою (термінал вибив суму теж в доларах) списало 50 центів коміса. Ймовірно, то був 1% саме за подвійний конверт, а не різниця в курсах, як я тоді думав. Так налаштували термінал на стійці в готелі.5. Якщо у Вас є дохідна картка, по ній уже порізано все в плані 11% і 1% КБ. Вона залишається безкомісійною на зняття готівки . Далі - невідомо. Її уже в банку похоронили остаточно і толком по тарифах не можуть пояснити.6. Резюме: банк різко ріже карткові продукти, зводить усе до ВанКард і дебетових карток під депозити. Цього місяця і до нового року уважно потрібно слідкувати за змінами, бо у відділення інфа доходить постфактум з Дніпра від керівника відділу маркетингу чи чого там ще.