Пока да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42
Пока да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:47
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:10
тоже не вижу
только что открыл виртуальную, в тарифах в айконе светит что по виртуальному инджою % до 15.11.19, потом не начисляется. Откуда информация что по ним дальше есть процент на остаток?!?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:19
П.5
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:40
А почему не на что-то более кошерное ?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:04
Re: Конкорд
Был в отделении на Яр.Вал.Дают визу голд или мастер инжоя на выбор.Нового пластика нет.Взял визу.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05
Более кошерного доларового счёта со свободным доступом нигде нет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:44
Re: Конкорд
тариф з % діє тільки у віртуальних. Знову ж таки - питання виходу.
Коротко по візиту минулого тижня на Ярвал Київ (5.11):
Коротко по продуктах:
1. Нова картка (ВанКард) на даний момент видається на старому пластику інджой (Віза і МК), збережені Кб 1%, відсотки на залишок 11% і 3% відповідно до валют. Зняття готівки - 0,5% !!!
2. Як варіант старих інджоїв (грн/дол/євро), пропонують віртуальні, на яких збережені відсоткові ставки на залишок. Зі слів манагера, можна вивести після 15-16.11.19 кошти на віртуал для збереження нарахування відсотків, потім зворотньо в айконі - на старий пластик. Одразу уточнив, чи після 16-го не введуть комісію на зняття по старих інджой ... Манагер телефонуввав, уточняв при мені по внутрішньому - ніби поки вільне зняття.
3. Ще пропонують для валюти (як заміна діючим інджоям) 4% мінімальний депозит від 100 у.о. від 3-х місяців. При цьому, видають дебетову карту з вільним зняттям коштів.
4. Щодо комісій за конвертацію і розрахунки в торг.мережах за кордоном - без комісії. Але є випадки подвійної конвертації. При оплаті суми 50 у.о в готелі за продовження номеру доларовою карткою (термінал вибив суму теж в доларах) списало 50 центів коміса. Ймовірно, то був 1% саме за подвійний конверт, а не різниця в курсах, як я тоді думав. Так налаштували термінал на стійці в готелі.
5. Якщо у Вас є дохідна картка, по ній уже порізано все в плані 11% і 1% КБ. Вона залишається безкомісійною на зняття готівки . Далі - невідомо. Її уже в банку похоронили остаточно і толком по тарифах не можуть пояснити.
6. Резюме: банк різко ріже карткові продукти, зводить усе до ВанКард і дебетових карток під депозити. Цього місяця і до нового року уважно потрібно слідкувати за змінами, бо у відділення інфа доходить постфактум з Дніпра від керівника відділу маркетингу чи чого там ще.
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