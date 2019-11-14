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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 762763764765>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42

  wig написав:
  Stringer написав:Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные

На виртуальной, что, осталось 3%?

Пока да
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:47

  wig написав:
  Vorlon написав:tarasum
Какой дизайн? Может сфотаете, закрасив цифры номера и срока?

Новый дизайн без цифр, ничего закрашивать не надо.

Где получали?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:10

  wig написав:
  Stringer написав:Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные

На виртуальной, что, осталось 3%?

тоже не вижу :(
только что открыл виртуальную, в тарифах в айконе светит что по виртуальному инджою % до 15.11.19, потом не начисляется. Откуда информация что по ним дальше есть процент на остаток?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:19

  Lost написав:
  wig написав:
  Stringer написав:Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные

На виртуальной, что, осталось 3%?

тоже не вижу :(
только что открыл виртуальную, в тарифах в айконе светит что по виртуальному инджою % до 15.11.19, потом не начисляется. Откуда информация что по ним дальше есть процент на остаток?!?

П.5
https://concord.ua/uploads/redactor/5dc4532ee6bcc.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:40

  Stringer написав:Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные

А почему не на что-то более кошерное ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:04

Re: Конкорд

Был в отделении на Яр.Вал.Дают визу голд или мастер инжоя на выбор.Нового пластика нет.Взял визу.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05

  mustbe написав:
  Stringer написав:Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные

А почему не на что-то более кошерное ?

Более кошерного доларового счёта со свободным доступом нигде нет :-(
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:44

Re: Конкорд

  clientage написав:А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард

тариф з % діє тільки у віртуальних. Знову ж таки - питання виходу.
Коротко по візиту минулого тижня на Ярвал Київ (5.11):
Коротко по продуктах:
1. Нова картка (ВанКард) на даний момент видається на старому пластику інджой (Віза і МК), збережені Кб 1%, відсотки на залишок 11% і 3% відповідно до валют. Зняття готівки - 0,5% !!!
2. Як варіант старих інджоїв (грн/дол/євро), пропонують віртуальні, на яких збережені відсоткові ставки на залишок. Зі слів манагера, можна вивести після 15-16.11.19 кошти на віртуал для збереження нарахування відсотків, потім зворотньо в айконі - на старий пластик. Одразу уточнив, чи після 16-го не введуть комісію на зняття по старих інджой ... Манагер телефонуввав, уточняв при мені по внутрішньому - ніби поки вільне зняття.
3. Ще пропонують для валюти (як заміна діючим інджоям) 4% мінімальний депозит від 100 у.о. від 3-х місяців. При цьому, видають дебетову карту з вільним зняттям коштів.
4. Щодо комісій за конвертацію і розрахунки в торг.мережах за кордоном - без комісії. Але є випадки подвійної конвертації. При оплаті суми 50 у.о в готелі за продовження номеру доларовою карткою (термінал вибив суму теж в доларах) списало 50 центів коміса. Ймовірно, то був 1% саме за подвійний конверт, а не різниця в курсах, як я тоді думав. Так налаштували термінал на стійці в готелі.
5. Якщо у Вас є дохідна картка, по ній уже порізано все в плані 11% і 1% КБ. Вона залишається безкомісійною на зняття готівки . Далі - невідомо. Її уже в банку похоронили остаточно і толком по тарифах не можуть пояснити.
6. Резюме: банк різко ріже карткові продукти, зводить усе до ВанКард і дебетових карток під депозити. Цього місяця і до нового року уважно потрібно слідкувати за змінами, бо у відділення інфа доходить постфактум з Дніпра від керівника відділу маркетингу чи чого там ще.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:16

  Vorlon написав:tarasum
Какой дизайн? Может сфотаете, закрасив цифры номера и срока?

Дизайн картки як на офіційному сайті Onecards в розділі карти,різнобарвна. Картка тільки мастеркард з номером.
Без номери картки ніхто не чув у Львівському відділенні.
На Інждой не похоже,перевірте із зображенням.
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:21

Re: Конкорд

Зображення
Картка мастеркард з номером онекарт. Таку видали вчора
tarasum
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