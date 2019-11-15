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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:15
tarasum Думаю вас обманули. У меня в таком дизайне у жены доходная (получалась весной этого года). Так что походу это просто все та же старая болванка
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:55
У меня точно такой же Инджой, один в один, с точно такими же сперматозоидами.
Просто лепят новый продукт на старые болванки
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:00
Изучал работу терминала city24 27 июня 2019 г. Деньги в терминал не кидал. В терминале была возможность пополнения карт Конкорда. При проверке карт на возможность пополнения, терминал кидает на карту 1 грн. Операция имела вид кредитового слипа. Было 5 таких операций по одной гривне. Это программному обеспечению банка не понравилось. 1 июля 2019 г. все счета в банке были заблокированы. Блокировка была по вине данного терминала. Это подтвердили в отделении банка. Т.е. при пополнении через терминалы, где используется подобный метод проверки карт, можно попасть на блокировку счёта. Деньги со счетов до блокировки были выведены полностью под 0, поэтому финансово никак не пострадал. Поэтому, будьте осторожны, можно очень легко нарваться на блокировку счетов в данном банке, можете лишиться денег.
На данный момент пополнение карт Конкорда в этом терминале убрали, скорее всего из-за данного случая.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:03
Re: Конкорд
Подобное не понравится и ПУМБу и Алке и, возможно, ощАду... Фрод-контроль он оч. психованый у этих банок, особенно на 5 подобных операций. 1..2 -- ещё куда ни шло
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:18
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:34
Термін дії картки 10/24. Виходить що заготовки свіжі. Тариф онекарт) Дохідна відрізняється небагато від дизайну онекарт. Перевірте,онекарт переважає вишневий колір,а дохідна зелений)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:39
Re: Конкорд
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:42
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:48
Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:59
Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!
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