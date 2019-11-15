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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 763764765766>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:15

tarasum Думаю вас обманули. У меня в таком дизайне у жены доходная (получалась весной этого года). Так что походу это просто все та же старая болванка :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:55

У меня точно такой же Инджой, один в один, с точно такими же сперматозоидами.
Просто лепят новый продукт на старые болванки
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:00

  tarasum написав:
  Kevin написав:Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.

Які обороти по карті були? Ви часом не вносили кожного дня по 1грн? Для чого поповнити картку на 1 грн? Просто так за 1грн блокувати не буде. Щось у вас історія перебільшена або недописуєте важливі речі.


Изучал работу терминала city24 27 июня 2019 г. Деньги в терминал не кидал. В терминале была возможность пополнения карт Конкорда. При проверке карт на возможность пополнения, терминал кидает на карту 1 грн. Операция имела вид кредитового слипа. Было 5 таких операций по одной гривне. Это программному обеспечению банка не понравилось. 1 июля 2019 г. все счета в банке были заблокированы. Блокировка была по вине данного терминала. Это подтвердили в отделении банка. Т.е. при пополнении через терминалы, где используется подобный метод проверки карт, можно попасть на блокировку счёта. Деньги со счетов до блокировки были выведены полностью под 0, поэтому финансово никак не пострадал. Поэтому, будьте осторожны, можно очень легко нарваться на блокировку счетов в данном банке, можете лишиться денег.
На данный момент пополнение карт Конкорда в этом терминале убрали, скорее всего из-за данного случая.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:03

Re: Конкорд

  Kevin написав:Было 5 таких операций по одной гривне. Это программному обеспечению банка не понравилось.

Подобное не понравится и ПУМБу и Алке и, возможно, ощАду... Фрод-контроль он оч. психованый у этих банок, особенно на 5 подобных операций. 1..2 -- ещё куда ни шло :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:18

  lubarec написав:Был в отделении на Яр.Вал.Дают визу голд или мастер инжоя на выбор.Нового пластика нет.Взял визу.

Взяли визу в каком тарифе? Ван или Инжой?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:34

  Flamingo написав:tarasum Думаю вас обманули. У меня в таком дизайне у жены доходная (получалась весной этого года). Так что походу это просто все та же старая болванка :(

Термін дії картки 10/24. Виходить що заготовки свіжі. Тариф онекарт) Дохідна відрізняється небагато від дизайну онекарт. Перевірте,онекарт переважає вишневий колір,а дохідна зелений)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:39

Re: Конкорд

Зображення
Дохідна

Майже близнючки)Зображення
Онекарт
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:42

  tarasum написав:Дохідна

Майже близнючки)
Онекарт

И на этой Онекарт - номер и срок, так?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:48

Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
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la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:59

  la9 написав:Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...

Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!
tarasum
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