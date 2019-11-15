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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 763764765766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:04

  tarasum написав:
  la9 написав:Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...

Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!

не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:39

  la9 написав:
  tarasum написав:
  la9 написав:Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...

Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!

не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой

Покажіть де банк обіцяв картку без номера? Бо не можу ніде підтвердження,у відділенні теж не в курсі.
tarasum
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Повідомлень: 392
З нами з: 16.10.18
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  #<1 ... 763764765766
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