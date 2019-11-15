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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:04
tarasum написав: la9 написав:
Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...
Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!
не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой
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la9
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:39
la9 написав: tarasum написав: la9 написав:
Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...
Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!
не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой
Покажіть де банк обіцяв картку без номера? Бо не можу ніде підтвердження,у відділенні теж не в курсі.
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tarasum
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Додано: Суб 16 лис, 2019 05:58
clientage написав: stas_rst написав: чик написав:
а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
вчера не было инета. позавчера перекинул основные бабки на виртуалку, а кода снимал остаток 300гр. с копейками после двух снятий 200 и 100гр. копеек стало на 4гр. меньше
то таки тариф по инджою мну врубили уанкардовский - буду сёдня выяснять, шо за хрень...
а шо делать?
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Додано: Суб 16 лис, 2019 10:22
la9 написав: lubarec написав:
Был в отделении на Яр.Вал.Дают визу голд или мастер инжоя на выбор.Нового пластика нет.Взял визу.
Взяли визу в каком тарифе? Ван или Инжой?
ВАН.Новый продукт.Пусть будет в связке с доходной.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 12:08
запорожье
новый пластик есть.
получил вчера без проблем, в грн, и в дол. заняло 15мин. очереди - нет.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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