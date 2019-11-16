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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 763764765766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:04

  tarasum написав:
  la9 написав:Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...

Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!

не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:39

  la9 написав:
  tarasum написав:
  la9 написав:Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта.
Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий...
Настораживает все это...

Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!

не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой

Покажіть де банк обіцяв картку без номера? Бо не можу ніде підтвердження,у відділенні теж не в курсі.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 05:58

  clientage написав:
  stas_rst написав:
  чик написав:а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?

перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС :)

А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард

вчера не было инета. позавчера перекинул основные бабки на виртуалку, а кода снимал остаток 300гр. с копейками после двух снятий 200 и 100гр. копеек стало на 4гр. меньше :o то таки тариф по инджою мну врубили уанкардовский - буду сёдня выяснять, шо за хрень...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:22

  la9 написав:
  lubarec написав:Был в отделении на Яр.Вал.Дают визу голд или мастер инжоя на выбор.Нового пластика нет.Взял визу.

Взяли визу в каком тарифе? Ван или Инжой?

ВАН.Новый продукт.Пусть будет в связке с доходной.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:08

запорожье
новый пластик есть. :D
получил вчера без проблем, в грн, и в дол. заняло 15мин. очереди - нет. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:43

Re: Конкорд

  Игорь Алексеевич написав:получил вчера без проблем, в грн, и в дол. заняло 15мин. очереди - нет. :P
Карты с эмбоссингом? Дизайн такой?
  tarasum написав:Зображення
Онекарт
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:52

Concord bank выпустил prepaid-карты для оформления которой нужно всего 30 секунд времени и установленный Telegram на смартфоне!
Сегодня Concord bank презентовал свою новую prepaid-карту «X-card»!

Это виртуальная мгновенная карта, для оформления которой Вам не нужно обращаться в банк и предоставлять свой паспорт и ИНН. Достаточно в приложении Telegram в строке поиска написать: @ConcordPrepaidbot или просто перейти по ссылке https://t.me/ConcordPrepaidbot , указать свой номер телефона и потратить 30 секунд свободного времени! Все просто, удобно и быстро!

Это ПЕРВАЯ, и пока, ЕДИНСТВЕННАЯ в Украине prepaid-карта, для которой есть удобный ОТДЕЛЬНЫЙ чат-бот!

Улыбнитесь, потому что также в чат-боте вы познакомитесь с вашим маленьким помощником-дракончиком от Concord bank
Он зарядит вас не только положительными эмоциями, а и как талисман, принесет в вашу жизнь богатство и успех, подключив вас к вселенной безграничных возможностей.
А также, он расскажет вам последние новости банка, покажет новые услуги и, конечно, поможет в решении всех ваших вопросов!

Что же Вы вообще получите с prepaid-картой «X-card» от Concord bank:
- Расчеты за все товары и услуги в интернете с комиссией 0% (на территории Украины в гривнах)
- оплату мобильного с комиссией 0% (через телеграмм-бота)
- Пополнение карты с комиссией 0% через терминалы Concord bank, ПриватБанк
- P2P переводы через чат бота
- Расчеты в одно касание телефона, благодаря Google Pay и Apple Pay
- Переводы между картами Concord bank и картами других банков
- Просмотр баланса по карте
- Полную анонимность всех оплат
- Телеграмм-помощника 24/7 для решения всех ваших вопросов

Как пользоваться:
«X-card» от Concord bank имеет все банковские признаки - номер, срок действия и CVV-код, поэтому может использоваться для всех онлайн-оплат и оплат смартфоном через Google Pay и Apple Pay, но только на территории Украины
mustbe
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