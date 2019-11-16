Сегодня Concord bank презентовал свою новую prepaid-карту «X-card»!Это виртуальная мгновенная карта, для оформления которой Вам не нужно обращаться в банк и предоставлять свой паспорт и ИНН. Достаточно в приложении Telegram в строке поиска написать: @ConcordPrepaidbot или просто перейти по ссылке, указать свой номер телефона и потратить 30 секунд свободного времени! Все просто, удобно и быстро!Это ПЕРВАЯ, и пока, ЕДИНСТВЕННАЯ в Украине prepaid-карта, для которой есть удобный ОТДЕЛЬНЫЙ чат-бот!Улыбнитесь, потому что также в чат-боте вы познакомитесь с вашим маленьким помощником-дракончиком от Concord bankОн зарядит вас не только положительными эмоциями, а и как талисман, принесет в вашу жизнь богатство и успех, подключив вас к вселенной безграничных возможностей.А также, он расскажет вам последние новости банка, покажет новые услуги и, конечно, поможет в решении всех ваших вопросов!Что же Вы вообще получите с prepaid-картой «X-card» от Concord bank:- Расчеты за все товары и услуги в интернете с комиссией 0% (на территории Украины в гривнах)- оплату мобильного с комиссией 0% (через телеграмм-бота)- Пополнение карты с комиссией 0% через терминалы Concord bank, ПриватБанк- P2P переводы через чат бота- Расчеты в одно касание телефона, благодаря Google Pay и Apple Pay- Переводы между картами Concord bank и картами других банков- Просмотр баланса по карте- Полную анонимность всех оплат- Телеграмм-помощника 24/7 для решения всех ваших вопросовКак пользоваться:«X-card» от Concord bank имеет все банковские признаки - номер, срок действия и CVV-код, поэтому может использоваться для всех онлайн-оплат и оплат смартфоном через Google Pay и Apple Pay, но только на территории Украины