la9 написав:Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта. Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий... Настораживает все это...
Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!
не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой
la9 написав:Я такую, как эта Ванкарт, в октябре получил инжой - до 10/24. Выходит, напечатали много карт и в тоже время анонсировали закрытие Инжоя, безномерные карты в новом тарифе ВАНкарта. Спрашивается - зачем тогда заказывали Инжойский пластик. Выглядит так, как будто решение по картам принимали в спешке... много не логичных действий... Настораживает все это...
Може навпаки напечатали онекарт,а називали їх інджоям ))) так логічніше. Якщо інджой закривають то для чого їх випускати?!
не логично, т.к. банка анонсировала, что ванакарта будет без номера, а напечатали дохрена номерного, как инжой
Покажіть де банк обіцяв картку без номера? Бо не можу ніде підтвердження,у відділенні теж не в курсі.
чик написав:а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
вчера не было инета. позавчера перекинул основные бабки на виртуалку, а кода снимал остаток 300гр. с копейками после двух снятий 200 и 100гр. копеек стало на 4гр. меньше то таки тариф по инджою мну врубили уанкардовский - буду сёдня выяснять, шо за хрень...
Сегодня Concord bank презентовал свою новую prepaid-карту «X-card»!
Это виртуальная мгновенная карта, для оформления которой Вам не нужно обращаться в банк и предоставлять свой паспорт и ИНН. Достаточно в приложении Telegram в строке поиска написать: @ConcordPrepaidbot или просто перейти по ссылке https://t.me/ConcordPrepaidbot , указать свой номер телефона и потратить 30 секунд свободного времени! Все просто, удобно и быстро!
Это ПЕРВАЯ, и пока, ЕДИНСТВЕННАЯ в Украине prepaid-карта, для которой есть удобный ОТДЕЛЬНЫЙ чат-бот!
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