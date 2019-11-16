Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 11:26
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:30
Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день.
А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:51
Фантом Спасибо. Посмотрел,у меня в Пр24 два шаблона - и с 2924 и по номеру карты. Откуда взялся второй - хз
Ну,в общем ,IBAN не нужен и шаблон менять нет необходимости.
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:54
""""Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день."""""
Что-то в трех соснах заблудились... бесплатно и 20-30 мин.
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