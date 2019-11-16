RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 764765766767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:26

  Фантом написав:THB Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.

Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?
THB
 
Повідомлень: 721
З нами з: 22.07.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:30

  THB написав:
  Фантом написав:THB Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.

Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?

Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день.
А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 18.05.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:51

Фантом Спасибо. Посмотрел,у меня в Пр24 два шаблона - и с 2924 и по номеру карты. Откуда взялся второй - хз :)
Ну,в общем ,IBAN не нужен и шаблон менять нет необходимости.
THB
 
Повідомлень: 721
З нами з: 22.07.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:54

  Фантом написав:
  THB написав:
  Фантом написав:THB Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.

Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?

""""Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день."""""
Что-то в трех соснах заблудились... бесплатно и 20-30 мин.
THB
 
Повідомлень: 721
З нами з: 22.07.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:19

  Фантом написав:
  THB написав:
  Фантом написав:THB Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.

Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?

Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день.
А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.

Официльный канал? :) Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк :)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 536
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:16

Re: Конкорд

  Son of Sun написав:Официльный канал? :) Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк :)

Вам "шашечки" или ехать? Лично я "езжу" уже почти 2 года. И сервисом доволен :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3285
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:21

  Flamingo написав:
  Son of Sun написав:Официльный канал? :) Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк :)

Вам "шашечки" или ехать? Лично я "езжу" уже почти 2 года. И сервисом доволен :mrgreen:

Ага...залишки минулої розкоші ше трішки лишились.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:37

  Flamingo написав:
  Son of Sun написав:Официльный канал? :) Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк :)

Вам "шашечки" или ехать? Лично я "езжу" уже почти 2 года. И сервисом доволен :mrgreen:

Как бы называть официальным каналом место, где показывают больше всё, что можно, только не продукт банка в каком-то отельном номере, не совсем логично :)
Да, мадам симпатична :) Но банки якобы - консервативные организации, у которых должна быть очень осторожная политика рекламы.

Собирался "ездить", но начали менять тарифы, теперь жду устаканивания условий, чтобы стало ясно, удобно ли будет.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 536
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 764765766767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.