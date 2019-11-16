|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:26
Фантом написав:THB
Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.
Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?
-
THB
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:30
THB написав: Фантом написав:THB
Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.
Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?
Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день.
А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:51
Фантом
Спасибо. Посмотрел,у меня в Пр24 два шаблона - и с 2924 и по номеру карты. Откуда взялся второй - хз
Ну,в общем ,IBAN не нужен и шаблон менять нет необходимости.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:54
Фантом написав: THB написав: Фантом написав:THB
Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.
Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?
""""Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день."""""
Что-то в трех соснах заблудились... бесплатно и 20-30 мин.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:19
Фантом написав: THB написав: Фантом написав:THB
Тропинка из Бегемота по номеру карты. Ни 2924, ни IBAN там не вводится.
Может мы о разных тропинках? По реквизитам. МФО,р/р 2924..., Особистый рах.: № карты?
Так то не тропинка, обыкновенный платёж по реквизитам. Который стоит 3 грн и уходит на следующий рабочий день.
А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.
Официльный канал?
Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:16
Son of Sun написав:
Официльный канал?
Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк
Вам "шашечки" или ехать? Лично я "езжу" уже почти 2 года. И сервисом доволен
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:21
Flamingo написав: Son of Sun написав:
Официльный канал?
Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк
Вам "шашечки" или ехать? Лично я "езжу" уже почти 2 года. И сервисом доволен
Ага...залишки минулої розкоші ше трішки лишились.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30222
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:37
Flamingo написав: Son of Sun написав:
Официльный канал?
Больше похоже на рекламу колготок или каких-то небанковских услуг.
Компот-банк
Вам "шашечки" или ехать? Лично я "езжу" уже почти 2 года. И сервисом доволен
Как бы называть официальным каналом место, где показывают больше всё, что можно, только не продукт банка в каком-то отельном номере, не совсем логично
Да, мадам симпатична
Но банки якобы - консервативные организации, у которых должна быть очень осторожная политика рекламы.
Собирался "ездить", но начали менять тарифы, теперь жду устаканивания условий, чтобы стало ясно, удобно ли будет.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:47
Son of Sun написав:
Да, мадам симпатична
Но банки якобы - консервативные организации, у которых должна быть очень осторожная политика рекламы.
Эта мадам совладелица банка
,
И ей как бы пофиг на осторожность.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:51
Фантом написав:
А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.
22 минуты !
хотя соседка на видео говрит "пару минут" ии платит с социальной карты
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36658
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5835 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|