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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 765766767768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:03

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.


22 минуты !
хотя соседка на видео говрит "пару минут" ии платит с социальной карты :mrgreen:

Да. Социальная карта у владелицы судов-пароходов это нечто.
Но если родила, вопросов нет.
П.С. Если закидывать через Приват24 или терминалы Привата, то деньги сразу зачисляются на счёт. И на следующий день по депозитным картам начисляются проценты.
Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 03:21

  Фантом написав:
  Son of Sun написав:Да, мадам симпатична :) Но банки якобы - консервативные организации, у которых должна быть очень осторожная политика рекламы.

Эта мадам совладелица банка :D,
И ей как бы пофиг на осторожность. :D

Так выглядит, что снимала она с совладельцем и стоимость продакшна была 5050 грн (5000 - номер и 50 - презервативы), при чем отмыли они своею игрой "на маркетинговые цели" намного больше.

На самом деле это скорее всего ее квартира... что не отменяет все остальные предчувствия:)
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 07:54

  Slx написав:
  Фантом написав:
  Son of Sun написав:Да, мадам симпатична :) Но банки якобы - консервативные организации, у которых должна быть очень осторожная политика рекламы.

Эта мадам совладелица банка :D,
И ей как бы пофиг на осторожность. :D

Так выглядит, что снимала она с совладельцем и стоимость продакшна была 5050 грн (5000 - номер и 50 - презервативы), при чем отмыли они своею игрой "на маркетинговые цели" намного больше.

На самом деле это скорее всего ее квартира... что не отменяет все остальные предчувствия:)

Кто как умеет, так и зарабатывает. На уставняк собирала таким образом деньгу.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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