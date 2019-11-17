Фантом написав:А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.
22 минуты ! хотя соседка на видео говрит "пару минут" ии платит с социальной карты
Да. Социальная карта у владелицы судов-пароходов это нечто. Но если родила, вопросов нет. П.С. Если закидывать через Приват24 или терминалы Привата, то деньги сразу зачисляются на счёт. И на следующий день по депозитным картам начисляются проценты. Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.
Son of Sun написав:Да, мадам симпатична Но банки якобы - консервативные организации, у которых должна быть очень осторожная политика рекламы.
Эта мадам совладелица банка , И ей как бы пофиг на осторожность.
Так выглядит, что снимала она с совладельцем и стоимость продакшна была 5050 грн (5000 - номер и 50 - презервативы), при чем отмыли они своею игрой "на маркетинговые цели" намного больше.
На самом деле это скорее всего ее квартира... что не отменяет все остальные предчувствия:)
Кто как умеет, так и зарабатывает. На уставняк собирала таким образом деньгу.
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