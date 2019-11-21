Фантом написав:А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.
22 минуты ! хотя соседка на видео говрит "пару минут" ии платит с социальной карты
Да. Социальная карта у владелицы заводов-пароходов это нечто. Но если родила, вопросов нет. П.С. Если закидывать через Приват24 или терминалы Привата, то деньги сразу зачисляются на счёт. И на следующий день по депозитным картам начисляются проценты. Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 18 лис, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Фантом написав:Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.
Фантом написав:Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.
Для пополнения через п2п - такой же регламент?
При п2п пополнении только такой регламент и не только в Конкорде.
Фантом написав:П.С. Если закидывать через Приват24 или терминалы Привата, то деньги сразу зачисляются на счёт. И на следующий день по депозитным картам начисляются проценты.
Не совсем так, точнее это справедливо только для будних дней. А для выходных и праздничных дней всё совсем не так. Если закидываете в субботу или воскресенье, то по счёту проводят только в понедельник. Соотв. проценты со вторника А то что сразу, т.е. тем же днём в выходные показывает проводку по счёту в икон25, что в смартфоне, что вэб версии - филькина грамота, к сожалению