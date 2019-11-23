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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 766767768769>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:03

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:А тропинка вот, на официальном канале Конкорда. 20 минут и на месте.


22 минуты !
хотя соседка на видео говрит "пару минут" ии платит с социальной карты :mrgreen:

Да. Социальная карта у владелицы заводов-пароходов это нечто.
Но если родила, вопросов нет.
П.С. Если закидывать через Приват24 или терминалы Привата, то деньги сразу зачисляются на счёт. И на следующий день по депозитным картам начисляются проценты.
Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 18 лис, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:07

Online обмен

Подскажите, люди, как быстро происходит онлайн обмен валют через икон в будни и выходные?
Спасибо.
Дай Бог горя и бед всем организаторам марафона wizz air и их семьям!
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:45

  freelanc написав:Подскажите, люди, как быстро происходит онлайн обмен валют через икон в будни и выходные?
Спасибо.

до 5-10 хв. без різниці в робочих-вихідних ... збоїв не було за півроку
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:38

Re: Конкорд

  Фантом написав:Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.

Для пополнения через п2п - такой же регламент?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:19

  la9 написав:
  Фантом написав:Если пополнять через айбоксы или терминалы изи, то повышается только авторизационный остаток. Ну и соответственно проценты на остаток начинают капать, только после проведенния по счёту. Через 3-4 дня.

Для пополнения через п2п - такой же регламент?

При п2п пополнении только такой регламент и не только в Конкорде.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:28

  Фантом написав:П.С. Если закидывать через Приват24 или терминалы Привата, то деньги сразу зачисляются на счёт. И на следующий день по депозитным картам начисляются проценты.

Не совсем так, точнее это справедливо только для будних дней. А для выходных и праздничных дней всё совсем не так. Если закидываете в субботу или воскресенье, то по счёту проводят только в понедельник. Соотв. проценты со вторника :(
А то что сразу, т.е. тем же днём в выходные показывает проводку по счёту в икон25, что в смартфоне, что вэб версии - филькина грамота, к сожалению :evil:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:14

Нигде на сайте не нашёл полные условия карты из телеграмм-бота.
Может видел кто?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 03:33

  swan forever написав:Нигде на сайте не нашёл полные условия карты из телеграмм-бота. Может видел кто?

Полная версия тарифов X-Card
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:57

Re: Конкорд

Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:08

  lubarec написав:Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?

Тут похоже после проводки начисляется, как в тас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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