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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:18
Вкладчик1234 написав: lubarec написав:
Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?
Тут похоже после проводки начисляется, как в тас
Подождем.
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