Подождем.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:18
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:30
Re: Конкорд
Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:26
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andreyiskra, Google Feedfetcher, Igneus, uaprofi, Кочевник, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|