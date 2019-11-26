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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 766767768769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:18

  Вкладчик1234 написав:
  lubarec написав:Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?

Тут похоже после проводки начисляется, как в тас

Подождем.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:30

Re: Конкорд

Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
reef
 
Повідомлень: 2530
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:18

По карте Мастеркард Голд проценты оставили или тоже отменили?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:26

  tano написав:По карте Мастеркард Голд проценты оставили или тоже отменили?

Який тарифний пакет?
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Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 766767768769
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