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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:18
Вкладчик1234 написав: lubarec написав:
Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?
Тут похоже после проводки начисляется, как в тас
Подождем.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 00:30
Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:18
По карте Мастеркард Голд проценты оставили или тоже отменили?
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tano
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:26
tano написав:
По карте Мастеркард Голд проценты оставили или тоже отменили?
Який тарифний пакет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:14
Квесторе_поверніться написав: tano написав:
По карте Мастеркард Голд проценты оставили или тоже отменили?
Який тарифний пакет?
Доходная VIP-Gold.
Присоединяюсь к вопросу, по этому тарифу какие актуальные ставки?
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wig
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:16
wig написав:
Присоединяюсь к вопросу
А подождать пару дней и просто проверить?
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:11
reef написав:
Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
1-4. Да
5. Обычная виртуальная карта
6. Да
7. Не на виртуальную - снятие с неё налички с комиссией
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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