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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:32
https://icon25.ua/pub/bonus_rules.pdf
lubarec написав: Вкладчик1234 написав: lubarec написав:
Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?
Тут похоже после проводки начисляется, как в тас
Подождем.
5.2. Накопичені Бонуси відображаються на Бонусному рахунку Клієнта в СДО «icON25», впродовж2 (двох)
робочих днів після списання суми Операції з Поточного рахунку.
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