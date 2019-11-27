Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:32
lubarec написав: Вкладчик1234 написав: lubarec написав:
Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?
Тут похоже после проводки начисляется, как в тас
Подождем.
https://icon25.ua/pub/bonus_rules.pdf
5.2. Накопичені Бонуси відображаються на Бонусному рахунку Клієнта в СДО «icON25», впродовж2 (двох)
робочих днів після списання суми Операції з Поточного рахунку.
Basilio2020
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Додано: Чет 28 лис, 2019 19:18
сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...
Hack-Stock
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Додано: Чет 28 лис, 2019 19:31
Hack-Stock написав:
сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...
Більше 50К витекло?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50
Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав:
сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...
Більше 50К витекло?
Следующий раз кидайте СЭПом на сбер, оттуда на карту и размещайтесь, на 30 мин позже зайдет, а геморра -- ноль
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 28 лис, 2019 19:55
Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав:
сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...
Більше 50К витекло?
37к за 2 дня, но превышен оборот 150к/мес
Hack-Stock
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Додано: Чет 28 лис, 2019 20:05
Hack-Stock написав: Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав:
сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...
Більше 50К витекло?
37к за 2 дня, но превышен оборот 150к/мес
Завязывайте с манисендом, у Лушего есть чудовый ИБ.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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