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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 767768769770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:32

  lubarec написав:
  Вкладчик1234 написав:
  lubarec написав:Сделал оплату Ванкартой в Леруа,а отображение бонусов осталось 0,00.Кешбэка нет?

Тут похоже после проводки начисляется, как в тас

Подождем.


https://icon25.ua/pub/bonus_rules.pdf

5.2. Накопичені Бонуси відображаються на Бонусному рахунку Клієнта в СДО «icON25», впродовж2 (двох)
робочих днів після списання суми Операції з Поточного рахунку.
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:18

Re: Конкорд

сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:31

  Hack-Stock написав:сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...

Більше 50К витекло?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...

Більше 50К витекло?

Следующий раз кидайте СЭПом на сбер, оттуда на карту и размещайтесь, на 30 мин позже зайдет, а геморра -- ноль :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...

Більше 50К витекло?


37к за 2 дня, но превышен оборот 150к/мес
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:05

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:сегодня вызвали на ковёр в отделение, написать пояснення, за пополнение депозита в тасе, с карты коня...

Більше 50К витекло?


37к за 2 дня, но превышен оборот 150к/мес

Завязывайте с манисендом, у Лушего есть чудовый ИБ.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29700
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Подякував: 2370 раз.
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  #<1 ... 767768769770
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