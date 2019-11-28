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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 768769770771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:26

  clientage написав:Да, он мааленький, но у него в этом году стало в 2 раза больше отд-й по Киёву :lol: :lol:

А количество отделений на левом берегу - даже утроилось !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:53

  Кочевник написав:Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?

аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00

  stas_rst написав:
  Кочевник написав:Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?

аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???

Ну так и в тарифах она "VISA Rewards Debit Gold ".
Відсотки на залишок не зникли.
wig
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