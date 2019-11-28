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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:26
А количество отделений на левом берегу - даже утроилось !
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mustbe
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:53
Кочевник написав:
Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?
аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???
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stas_rst
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00
stas_rst написав: Кочевник написав:
Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?
аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???
Ну так и в тарифах она "VISA Rewards Debit Gold ".
Відсотки на залишок не зникли.
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wig
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