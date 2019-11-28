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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 768769770771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:26

  clientage написав:Да, он мааленький, но у него в этом году стало в 2 раза больше отд-й по Киёву :lol: :lol:

А количество отделений на левом берегу - даже утроилось !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:53

  Кочевник написав:Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?

аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00

  stas_rst написав:
  Кочевник написав:Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?

аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???

Ну так и в тарифах она "VISA Rewards Debit Gold ".
Відсотки на залишок не зникли.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:19

Re: Конкорд

Был на поклоне, оказалось счета ещё на выход залочили, хотя вчера по телефону мило попросили зайти, "чтобы мы вас не блокировали", а по итогу молча блокнули. Ничего конкретно их не интересовало, по каким операциям возбудились не сказали, говорят напишите просто в общих чертах, по всем операциям по карте, шо куда и зачем :shock: И типа то шо деньги заходят с карты привата они не видят, ну врут же?

А и ещё сказали, что у них финмон возбуждается, если за 3 месяца, больше 150к оборот.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:50

  Hack-Stock написав:Был на поклоне, оказалось счета ещё на выход залочили, хотя вчера по телефону мило попросили зайти, "чтобы мы вас не блокировали", а по итогу молча блокнули. Ничего конкретно их не интересовало, по каким операциям возбудились не сказали, говорят напишите просто в общих чертах, по всем операциям по карте, шо куда и зачем :shock: И типа то шо деньги заходят с карты привата они не видят, ну врут же?

А и ещё сказали, что у них финмон возбуждается, если за 3 месяца, больше 150к оборот.

Счета хоть разлочили?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:56

  Фантом написав:
  Hack-Stock написав:Был на поклоне, оказалось счета ещё на выход залочили, хотя вчера по телефону мило попросили зайти, "чтобы мы вас не блокировали", а по итогу молча блокнули. Ничего конкретно их не интересовало, по каким операциям возбудились не сказали, говорят напишите просто в общих чертах, по всем операциям по карте, шо куда и зачем :shock: И типа то шо деньги заходят с карты привата они не видят, ну врут же?

А и ещё сказали, что у них финмон возбуждается, если за 3 месяца, больше 150к оборот.

Счета хоть разлочили?

нет, ждите решения сказали
Hack-Stock
 
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  #<1 ... 768769770771
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29.11.2019 14:56
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