|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:26
А количество отделений на левом берегу - даже утроилось !
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2827
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:53
Кочевник написав:
Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?
аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00
stas_rst написав: Кочевник написав:
Щось в мене дві віртуальних Віза Інджой перетворилися на Віза голд. Сфігалє?
аналогічно, у ІБ тепер напис "Віртуальна USD Visa Gold" ???
Ну так и в тарифах она "VISA Rewards Debit Gold ".
Відсотки на залишок не зникли.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4478
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:19
Был на поклоне, оказалось счета ещё на выход залочили, хотя вчера по телефону мило попросили зайти, "чтобы мы вас не блокировали", а по итогу молча блокнули. Ничего конкретно их не интересовало, по каким операциям возбудились не сказали, говорят напишите просто в общих чертах, по всем операциям по карте, шо куда и зачем
И типа то шо деньги заходят с карты привата они не видят, ну врут же?
А и ещё сказали, что у них финмон возбуждается, если за 3 месяца, больше 150к оборот.
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:50
Hack-Stock написав:
Был на поклоне, оказалось счета ещё на выход залочили, хотя вчера по телефону мило попросили зайти, "чтобы мы вас не блокировали", а по итогу молча блокнули. Ничего конкретно их не интересовало, по каким операциям возбудились не сказали, говорят напишите просто в общих чертах, по всем операциям по карте, шо куда и зачем
И типа то шо деньги заходят с карты привата они не видят, ну врут же?
А и ещё сказали, что у них финмон возбуждается, если за 3 месяца, больше 150к оборот.
Счета хоть разлочили?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:56
Фантом написав: Hack-Stock написав:
Был на поклоне, оказалось счета ещё на выход залочили, хотя вчера по телефону мило попросили зайти, "чтобы мы вас не блокировали", а по итогу молча блокнули. Ничего конкретно их не интересовало, по каким операциям возбудились не сказали, говорят напишите просто в общих чертах, по всем операциям по карте, шо куда и зачем
И типа то шо деньги заходят с карты привата они не видят, ну врут же?
А и ещё сказали, что у них финмон возбуждается, если за 3 месяца, больше 150к оборот.
Счета хоть разлочили?
нет, ждите решения сказали
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:00
Hack-Stock написав: Фантом написав:
Счета хоть разлочили?
нет, ждите решения сказали
Какое отделение? Если не секрет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:09
Фантом написав: Hack-Stock написав: Фантом написав:
Счета хоть разлочили?
нет, ждите решения сказали
Какое отделение? Если не секрет?
Самое что ни на есть центральное, в Днепре, на Троицкой
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:13
Hack-Stock написав:
Самое что ни на есть центральное, в Днепре, на Троицкой
Да уж, жесть - 150к за три месяца.
Держите в курсе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:30
Фантом написав:
150к за три месяца.
Держите в курсе.
Этот недобанк считает операции терминала city24 (во время проверки возможности пополнения карты - (операции в виде кредитного слипа) мошенническими). Было 5 таких операций по 1 грн. Несколько месяцев разбирались - отказ. Обращался в Днепре в отделение на Троицкой.
Отсюда вывод - этот банк является мошеннической структурой. Деньги от туда нужно выводить по 0.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|