Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:49

Я превышал 150к в 3мес, и "ничего мне за это не было".

Но операции были и торговые, и манисенды. Всего понемногу

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин