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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:39
кому нужно?
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v57
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:49
Я превышал 150к в 3мес, и "ничего мне за это не было".
Но операции были и торговые, и манисенды. Всего понемногу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:57
а кто знает на сколько по закону они имеют право заблокировать счет "до выяснения" ?
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:03
Hack-Stock написав:
а кто знает на сколько по закону они имеют право заблокировать счет "до выяснения" ?
Они 30 дн могут отвечать на ваш запрос. В это время счета будут заблокированы
Но вы можете закрыть счет, тогда средства сразу (или в течение 3х дн) вам выдадут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:05
Вкладчик1234 написав:
Я превышал 150к в 3мес, и "ничего мне за это не было".
Но операции были и торговые, и манисенды. Всего понемногу
А вы поманисендите хотя бы на 50К и сразу снимите их в кассе. Отоо карусель начнется
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:09
clientage написав: Hack-Stock написав:
а кто знает на сколько по закону они имеют право заблокировать счет "до выяснения" ?
Но вы можете закрыть счет, тогда средства сразу (или в течение 3х дн) вам выдадут
Ухты, надеюсь это так, если до вторника не решат, так и сделаю.
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Hack-Stock
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