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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 769770771772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:39

кому нужно?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:49

Я превышал 150к в 3мес, и "ничего мне за это не было".
Но операции были и торговые, и манисенды. Всего понемногу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:57

Re: Конкорд

а кто знает на сколько по закону они имеют право заблокировать счет "до выяснения" ?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:03

  Hack-Stock написав:а кто знает на сколько по закону они имеют право заблокировать счет "до выяснения" ?

Они 30 дн могут отвечать на ваш запрос. В это время счета будут заблокированы
Но вы можете закрыть счет, тогда средства сразу (или в течение 3х дн) вам выдадут
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:05

  Вкладчик1234 написав:Я превышал 150к в 3мес, и "ничего мне за это не было".
Но операции были и торговые, и манисенды. Всего понемногу

А вы поманисендите хотя бы на 50К и сразу снимите их в кассе. Отоо карусель начнется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:09

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:а кто знает на сколько по закону они имеют право заблокировать счет "до выяснения" ?

Но вы можете закрыть счет, тогда средства сразу (или в течение 3х дн) вам выдадут


Ухты, надеюсь это так, если до вторника не решат, так и сделаю.
Hack-Stock
 
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