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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:49
Я превышал 150к в 3мес, и "ничего мне за это не было".
Но операции были и торговые, и манисенды. Всего понемногу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:57
Re: Конкорд
а кто знает на сколько по закону они имеют право заблокировать счет "до выяснения" ?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:03
Они 30 дн могут отвечать на ваш запрос. В это время счета будут заблокированы
Но вы можете закрыть счет, тогда средства сразу (или в течение 3х дн) вам выдадут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:05
А вы поманисендите хотя бы на 50К и сразу снимите их в кассе. Отоо карусель начнется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:09
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:08
Re: Конкорд
Я знімав більше 150т гр готівки в місяць (прихід-розхід багато разів), то йшов блок карти автоматично.
дзвінок на гарячку - У вас блок-вибрано 150т-чекайте
через 10 хв дзвінок до мене - можете користуватися, все ок
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:27
Re: Конкорд
Каким каналом приход был?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:48
каса, айбокс, приват. без сепів
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:07
Re: Конкорд
Мне в отделении тоже говорили, что финмон 100% возбуждается от 150к в месяц.
Это если пополнять и делать покупки, если нетипичные для них операции могут и за меньшую сумму локнуть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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