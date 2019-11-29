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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:08
wolt450 написав: clientage написав: wolt450 написав:
Я знімав більше 150т гр готівки в місяць (прихід-розхід багато разів)
Каким каналом приход был?
каса, айбокс, приват. без сепів
Так це на обнал не схоже. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:15
wolt450 написав: clientage написав: wolt450 написав:
Я знімав більше 150т гр готівки в місяць (прихід-розхід багато разів)
Каким каналом приход был?
каса, айбокс, приват. без сепів
Думаю тут касса спасла от финмона, т.к. паспорт в кассе засветился
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:22
clientage
Свій Приват-стежка теж
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wolt450
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:49
clientage написав:
т.к. паспорт в кассе засветился
у Вас всё ещё спрашивают паспорт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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