Так це на обнал не схоже. Ні?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:08
Так це на обнал не схоже. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:15
Думаю тут касса спасла от финмона, т.к. паспорт в кассе засветился
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:49
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:06
Re: Конкорд
Шановне панство,
правильно пониманию, что для расчетов (не депозита) InJoy, пусть и с кредитной линией - ВСЕ? Нужно открывать OneCard для получения бонусов?
Кто-то знает - можно ли InJoy перевести в OneCard без визита в отделение?
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:12
Инжой не переводится в ванкард, ни с посещением, ни без посещения.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:11
Коллегам - для информации: если есть выбор банкоматов для снятия - выбирайте банкомат осознанно. Если банкомат заберет карту - вы не всегда сможете ее вернуть!
viewtopic.php?p=4806684#p4806684
Была ли у кого-то практика, когда карту Конкорда проглотил чужой банкомат? Куда обращаться? Мою проглотил Пумб, и говорит, что карту не вернет, сразу порежет... Конкорд говорит - ничем помочь не можем...
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|