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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:08
wolt450 написав: clientage написав: wolt450 написав:
Я знімав більше 150т гр готівки в місяць (прихід-розхід багато разів)
Каким каналом приход был?
каса, айбокс, приват. без сепів
Так це на обнал не схоже. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:15
wolt450 написав: clientage написав: wolt450 написав:
Я знімав більше 150т гр готівки в місяць (прихід-розхід багато разів)
Каким каналом приход был?
каса, айбокс, приват. без сепів
Думаю тут касса спасла от финмона, т.к. паспорт в кассе засветился
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:22
clientage
Свій Приват-стежка теж
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wolt450
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:49
clientage написав:
т.к. паспорт в кассе засветился
у Вас всё ещё спрашивают паспорт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Суб 30 лис, 2019 10:06
Шановне панство,
правильно пониманию, что для расчетов (не депозита) InJoy, пусть и с кредитной линией - ВСЕ? Нужно открывать OneCard для получения бонусов?
Кто-то знает - можно ли InJoy перевести в OneCard без визита в отделение?
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cohan
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:12
cohan написав:
Кто-то знает - можно ли InJoy перевести в OneCard без визита в отделение?
Инжой не переводится в ванкард, ни с посещением, ни без посещения.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 01 гру, 2019 17:11
Коллегам - для информации: если есть выбор банкоматов для снятия - выбирайте банкомат осознанно. Если банкомат заберет карту - вы не всегда сможете ее вернуть!viewtopic.php?p=4806684#p4806684
Была ли у кого-то практика, когда карту Конкорда проглотил чужой банкомат? Куда обращаться? Мою проглотил Пумб, и говорит, что карту не вернет, сразу порежет... Конкорд говорит - ничем помочь не можем...
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la9
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:55
la9 написав:
Коллегам - для информации: если есть выбор банкоматов для снятия - выбирайте банкомат осознанно. Если банкомат заберет карту - вы не всегда сможете ее вернуть!viewtopic.php?p=4806684#p4806684
Была ли у кого-то практика, когда карту Конкорда проглотил чужой банкомат? Куда обращаться? Мою проглотил Пумб, и говорит, что карту не вернет, сразу порежет... Конкорд говорит - ничем помочь не можем...
Якщо картка іменна,тоді можна повернути. ПУМБ свої заморочки,вони свої картки тільки перевипускають,мотивуючи що картка скомпрометувана.
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tarasum
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:56
tarasum написав:
Якщо картка іменна,тоді можна повернути.
Именная. Но как вернуть- не понимаю. Пумба говорит - точно порежем!
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la9
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