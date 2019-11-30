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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:08

  wolt450 написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:Я знімав більше 150т гр готівки в місяць (прихід-розхід багато разів)

Каким каналом приход был?

каса, айбокс, приват. без сепів

Так це на обнал не схоже. Ні?
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:15

  wolt450 написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:Я знімав більше 150т гр готівки в місяць (прихід-розхід багато разів)

Каким каналом приход был?

каса, айбокс, приват. без сепів

Думаю тут касса спасла от финмона, т.к. паспорт в кассе засветился :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:22

clientage
Свій Приват-стежка теж
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:49

  clientage написав:т.к. паспорт в кассе засветился

у Вас всё ещё спрашивают паспорт? :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:06

Re: Конкорд

Шановне панство,
правильно пониманию, что для расчетов (не депозита) InJoy, пусть и с кредитной линией - ВСЕ? Нужно открывать OneCard для получения бонусов?

Кто-то знает - можно ли InJoy перевести в OneCard без визита в отделение?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:12

  cohan написав:
Кто-то знает - можно ли InJoy перевести в OneCard без визита в отделение?

Инжой не переводится в ванкард, ни с посещением, ни без посещения.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:11

Коллегам - для информации: если есть выбор банкоматов для снятия - выбирайте банкомат осознанно. Если банкомат заберет карту - вы не всегда сможете ее вернуть!
viewtopic.php?p=4806684#p4806684

Была ли у кого-то практика, когда карту Конкорда проглотил чужой банкомат? Куда обращаться? Мою проглотил Пумб, и говорит, что карту не вернет, сразу порежет... Конкорд говорит - ничем помочь не можем...
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:55

:x
  la9 написав:Коллегам - для информации: если есть выбор банкоматов для снятия - выбирайте банкомат осознанно. Если банкомат заберет карту - вы не всегда сможете ее вернуть!
viewtopic.php?p=4806684#p4806684

Была ли у кого-то практика, когда карту Конкорда проглотил чужой банкомат? Куда обращаться? Мою проглотил Пумб, и говорит, что карту не вернет, сразу порежет... Конкорд говорит - ничем помочь не можем...

Якщо картка іменна,тоді можна повернути. ПУМБ свої заморочки,вони свої картки тільки перевипускають,мотивуючи що картка скомпрометувана.
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:56

Re: Конкорд

  tarasum написав:Якщо картка іменна,тоді можна повернути.
Именная. Но как вернуть- не понимаю. Пумба говорит - точно порежем!
la9
 
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