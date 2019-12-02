Можна написати листа до Пумб,щоб повернули картку,але треба мотивувати що відбувся технічний збій і вина з боку їх банкомату. Цікаво що відпишуть.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:37
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:43
Уважаемый представитель!
Прошу разъяснить ситуацию. Открывала в пятницу вечером депозит в Интернет-банкинге. Он не открылся, хотя вся операция была проведена. Думаю, откроется в Пн. Сегодня утром звонит представитель Вашего банка, сообщает, что были "тех. причины" и, кроме того,поменялась ставка. И теперь мой депозит откроется по более низкой ставке, несмотря на то, что ставка поменялась 2 декабря, а депозит я открывала 29 ноября. Это вообще как? Я открывала по одной ставке, а мне теперь откроется по другой,более низкой, т.к. в банке были "тех. причины"?! Разочарована Вашим банком. Прошу дать ответ.
Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:45
Напишут что "согласно существующих процедур банка, которые не противоречат правилам МПС - Ваша карта была уничтожена о чем составлен акт № от __.__.2019 года".
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:57
Re: Конкорд
Так а що там з OneCard? Буде варіант з безномерним дизайном?
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:33
Приносим свои извинения! Напишите пожалуйста Ваши ФИО и данный в ЛС, а так же больше деталей по ситуации, желательно со временем и сохраненными скринами.
Спасибо
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:24
Банк Конкорд, до якої години депо відкрите в ІБ відкривається поточним днем?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|