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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:37
la9 написав: tarasum написав:
Якщо картка іменна,тоді можна повернути.
Именная. Но как вернуть- не понимаю. Пумба говорит - точно порежем!
Можна написати листа до Пумб,щоб повернули картку,але треба мотивувати що відбувся технічний збій і вина з боку їх банкомату. Цікаво що відпишуть.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:43
Уважаемый представитель!
Прошу разъяснить ситуацию. Открывала в пятницу вечером депозит в Интернет-банкинге. Он не открылся, хотя вся операция была проведена. Думаю, откроется в Пн. Сегодня утром звонит представитель Вашего банка, сообщает, что были "тех. причины" и, кроме того,поменялась ставка. И теперь мой депозит откроется по более низкой ставке, несмотря на то, что ставка поменялась 2 декабря, а депозит я открывала 29 ноября. Это вообще как? Я открывала по одной ставке, а мне теперь откроется по другой,более низкой, т.к. в банке были "тех. причины"?! Разочарована Вашим банком. Прошу дать ответ.
Спасибо.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:45
tarasum написав: la9 написав: tarasum написав:
Якщо картка іменна,тоді можна повернути.
Именная. Но как вернуть- не понимаю. Пумба говорит - точно порежем!
Можна написати листа до Пумб,щоб повернули картку,але треба мотивувати що відбувся технічний збій і вина з боку їх банкомату. Цікаво що відпишуть.
Напишут что "согласно существующих процедур банка, которые не противоречат правилам МПС - Ваша карта была уничтожена о чем составлен акт № от __.__.2019 года".
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:57
Так а що там з OneCard? Буде варіант з безномерним дизайном?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:33
Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Прошу разъяснить ситуацию. Открывала в пятницу вечером депозит в Интернет-банкинге. Он не открылся, хотя вся операция была проведена. Думаю, откроется в Пн. Сегодня утром звонит представитель Вашего банка, сообщает, что были "тех. причины" и, кроме того,поменялась ставка. И теперь мой депозит откроется по более низкой ставке, несмотря на то, что ставка поменялась 2 декабря, а депозит я открывала 29 ноября. Это вообще как? Я открывала по одной ставке, а мне теперь откроется по другой,более низкой, т.к. в банке были "тех. причины"?! Разочарована Вашим банком. Прошу дать ответ.
Спасибо.
Приносим свои извинения! Напишите пожалуйста Ваши ФИО и данный в ЛС, а так же больше деталей по ситуации, желательно со временем и сохраненными скринами.
Спасибо
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34
Rebel написав:
Так а що там з OneCard? Буде варіант з безномерним дизайном?
буде
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:24
Банк Конкорд, до якої години депо відкрите в ІБ відкривається поточним днем?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:28
Банк Конкорд написав: Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Прошу разъяснить ситуацию. Открывала в пятницу вечером депозит в Интернет-банкинге. Он не открылся, хотя вся операция была проведена. Думаю, откроется в Пн. Сегодня утром звонит представитель Вашего банка, сообщает, что были "тех. причины" и, кроме того,поменялась ставка. И теперь мой депозит откроется по более низкой ставке, несмотря на то, что ставка поменялась 2 декабря, а депозит я открывала 29 ноября. Это вообще как? Я открывала по одной ставке, а мне теперь откроется по другой,более низкой, т.к. в банке были "тех. причины"?! Разочарована Вашим банком. Прошу дать ответ.
Спасибо.
Приносим свои извинения! Напишите пожалуйста Ваши ФИО и данный в ЛС, а так же больше деталей по ситуации, желательно со временем и сохраненными скринами.
Спасибо
Спасибо, направила данные в ЛС. Жду ответ.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Annet_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:38
Stringer написав: reef написав:
Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
1-4. Да
5. Обычная виртуальная карта
6. Да
7. Не на виртуальную - снятие с неё налички с комиссией
по п.5 уточните плз: заказал в икон25 виртуальную карту, через полчаса в списке карт появилась "Виртуальная UAH Visa Gold" никаких inJoy в названии нету, равно как и при заказе - никаких опций. По умолчанию выпускают Инджой?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:56
Випускали раніше віртуальний Інджой. Які потім перевелися у Віза Голд.
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