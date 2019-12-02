Додано: Пон 02 гру, 2019 09:43

Уважаемый представитель!

Прошу разъяснить ситуацию. Открывала в пятницу вечером депозит в Интернет-банкинге. Он не открылся, хотя вся операция была проведена. Думаю, откроется в Пн. Сегодня утром звонит представитель Вашего банка, сообщает, что были "тех. причины" и, кроме того,поменялась ставка. И теперь мой депозит откроется по более низкой ставке, несмотря на то, что ставка поменялась 2 декабря, а депозит я открывала 29 ноября. Это вообще как? Я открывала по одной ставке, а мне теперь откроется по другой,более низкой, т.к. в банке были "тех. причины"?! Разочарована Вашим банком. Прошу дать ответ.

Спасибо.

+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/

Промо-код: DNVFS7A