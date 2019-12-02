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Додано: Вів 03 гру, 2019 14:22
Выпускают и сейчас. Включаем логику! Надпись в списке карт "Виртуальная UAH Visa Gold" говорит не о тарифном плане "ИНДЖОЙ" (или не инджой), а только о том, что эта карта:
1 - тип - виртуальная
2 - валюта выпуска - гривня
3 - МПС - Виза.
4 - класс карты - Голд.
Все! Дальше идите в тарифы и смотрите в каком тарифном плане выпускаются виртуальные карты - только Инджой! Так в чем могут быть сомнения?
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Flamingo
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:04
Flamingo написав:
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la9 написав: tarasum написав:
Якщо картка іменна,тоді можна повернути.
Именная. Но как вернуть- не понимаю. Пумба говорит - точно порежем!
Можна написати листа до Пумб,щоб повернули картку,але треба мотивувати що відбувся технічний збій і вина з боку їх банкомату. Цікаво що відпишуть.
Напишут что "согласно существующих процедур банка, которые не противоречат правилам МПС - Ваша карта была уничтожена о чем составлен акт № от __.__.2019 года".[/quote
Оставлял заяву через КЦ - сегодня позвонили и именно так ответили - внутренняя постанова. Точка.
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la9
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:30
Flamingo написав:
Выпускают и сейчас. Включаем логику! Надпись в списке карт "Виртуальная UAH Visa Gold" говорит не о тарифном плане "ИНДЖОЙ" (или не инджой), а только о том, что эта карта:
1 - тип - виртуальная
2 - валюта выпуска - гривня
3 - МПС - Виза.
4 - класс карты - Голд.
Все! Дальше идите в тарифы и смотрите в каком тарифном плане выпускаются виртуальные карты - только Инджой! Так в чем могут быть сомнения?
Вроде бы prepaid тоже виртуальные. Но это явно не тот случай. Спасибо!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:09
pharus написав: Stringer написав: reef написав:
Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
1-4. Да
5. Обычная виртуальная карта
6. Да
7. Не на виртуальную - снятие с неё налички с комиссией
по п.5 уточните плз: заказал в икон25 виртуальную карту, через полчаса в списке карт появилась "Виртуальная UAH Visa Gold" никаких inJoy в названии нету, равно как и при заказе - никаких опций. По умолчанию выпускают Инджой?
Хотелось бы также увидеть комментарий официального представителя банка
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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