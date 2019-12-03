RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:22

Re: Конкорд

Выпускают и сейчас. Включаем логику! Надпись в списке карт "Виртуальная UAH Visa Gold" говорит не о тарифном плане "ИНДЖОЙ" (или не инджой), а только о том, что эта карта:
1 - тип - виртуальная
2 - валюта выпуска - гривня
3 - МПС - Виза.
4 - класс карты - Голд.
Все! Дальше идите в тарифы и смотрите в каком тарифном плане выпускаются виртуальные карты - только Инджой! Так в чем могут быть сомнения?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 20.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:04

  Flamingo написав:quote="4807112:tarasum"]
  la9 написав:
  tarasum написав:Якщо картка іменна,тоді можна повернути.
Именная. Но как вернуть- не понимаю. Пумба говорит - точно порежем!

Можна написати листа до Пумб,щоб повернули картку,але треба мотивувати що відбувся технічний збій і вина з боку їх банкомату. Цікаво що відпишуть.

Напишут что "согласно существующих процедур банка, которые не противоречат правилам МПС - Ваша карта была уничтожена о чем составлен акт № от __.__.2019 года".[/quote
Оставлял заяву через КЦ - сегодня позвонили и именно так ответили - внутренняя постанова. Точка.
la9
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 02.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:30

  Flamingo написав:Выпускают и сейчас. Включаем логику! Надпись в списке карт "Виртуальная UAH Visa Gold" говорит не о тарифном плане "ИНДЖОЙ" (или не инджой), а только о том, что эта карта:
1 - тип - виртуальная
2 - валюта выпуска - гривня
3 - МПС - Виза.
4 - класс карты - Голд.
Все! Дальше идите в тарифы и смотрите в каком тарифном плане выпускаются виртуальные карты - только Инджой! Так в чем могут быть сомнения?
Вроде бы prepaid тоже виртуальные. Но это явно не тот случай. Спасибо!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2342 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:09

  pharus написав:
  Stringer написав:
  reef написав:Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?

1-4. Да
5. Обычная виртуальная карта
6. Да
7. Не на виртуальную - снятие с неё налички с комиссией
по п.5 уточните плз: заказал в икон25 виртуальную карту, через полчаса в списке карт появилась "Виртуальная UAH Visa Gold" никаких inJoy в названии нету, равно как и при заказе - никаких опций. По умолчанию выпускают Инджой?

Хотелось бы также увидеть комментарий официального представителя банка
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2342 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:30

Тарифы по виртуалке.
Все тарифы карт
промо-код: ZU2YOME
Укажите этот промо-код при размещении заявки на «Бонус к депозитам» на Минфине https://minfin.com.ua/bonus/ и вы и я гарантированно получим по +50 грн
Zonenor
 
Повідомлень: 37
З нами з: 26.02.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:47

  pharus написав:
  Stringer написав:
  reef написав:Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет:
1. Проценты с Доходной и Инджой убрали;
2. По этим картам остался бесплатный вход и выход;
3. Проценты есть по Виртуальным Инджой;
4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит;
5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой?
6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии?
7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?

1-4. Да
5. Обычная виртуальная карта
6. Да
7. Не на виртуальную - снятие с неё налички с комиссией
по п.5 уточните плз: заказал в икон25 виртуальную карту, через полчаса в списке карт появилась "Виртуальная UAH Visa Gold" никаких inJoy в названии нету, равно как и при заказе - никаких опций. По умолчанию выпускают Инджой?

Виртуальные карты выпускаются в тарифе инджой, класс и мпс не важны для начисления % на остаток
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10009
З нами з: 23.01.13
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:22

Re: Конкорд

Обновления!

Матом ругаться охота. Ну и поржать!

Карта Доходная с последними изменениями абсолютно не оправдывает свое название.

Ну InJoy - че как перевести названия - "в удовольствие"? Чё ну епп - вход и выход без***сопротивления? Ну :D :) :P
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 772773774775
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7747)
03.12.2019 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.