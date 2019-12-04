Выпускают и сейчас. Включаем логику! Надпись в списке карт "Виртуальная UAH Visa Gold" говорит не о тарифном плане "ИНДЖОЙ" (или не инджой), а только о том, что эта карта: 1 - тип - виртуальная 2 - валюта выпуска - гривня 3 - МПС - Виза. 4 - класс карты - Голд. Все! Дальше идите в тарифы и смотрите в каком тарифном плане выпускаются виртуальные карты - только Инджой! Так в чем могут быть сомнения?
tarasum написав:Якщо картка іменна,тоді можна повернути.
Именная. Но как вернуть- не понимаю. Пумба говорит - точно порежем!
Можна написати листа до Пумб,щоб повернули картку,але треба мотивувати що відбувся технічний збій і вина з боку їх банкомату. Цікаво що відпишуть.
Напишут что "согласно существующих процедур банка, которые не противоречат правилам МПС - Ваша карта была уничтожена о чем составлен акт № от __.__.2019 года".[/quote Оставлял заяву через КЦ - сегодня позвонили и именно так ответили - внутренняя постанова. Точка.
Flamingo написав:Выпускают и сейчас. Включаем логику! Надпись в списке карт "Виртуальная UAH Visa Gold" говорит не о тарифном плане "ИНДЖОЙ" (или не инджой), а только о том, что эта карта: 1 - тип - виртуальная 2 - валюта выпуска - гривня 3 - МПС - Виза. 4 - класс карты - Голд. Все! Дальше идите в тарифы и смотрите в каком тарифном плане выпускаются виртуальные карты - только Инджой! Так в чем могут быть сомнения?
Вроде бы prepaid тоже виртуальные. Но это явно не тот случай. Спасибо!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
reef написав:Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет: 1. Проценты с Доходной и Инджой убрали; 2. По этим картам остался бесплатный вход и выход; 3. Проценты есть по Виртуальным Инджой; 4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит; 5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой? 6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии? 7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
1-4. Да 5. Обычная виртуальная карта 6. Да 7. Не на виртуальную - снятие с неё налички с комиссией
по п.5 уточните плз: заказал в икон25 виртуальную карту, через полчаса в списке карт появилась "Виртуальная UAH Visa Gold" никаких inJoy в названии нету, равно как и при заказе - никаких опций. По умолчанию выпускают Инджой?
Хотелось бы также увидеть комментарий официального представителя банка
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
reef написав:Совершенно случайно узнал, что поменялись тарифы по картам. Почитал ветку, подскажите, правильно я всё понял или нет: 1. Проценты с Доходной и Инджой убрали; 2. По этим картам остался бесплатный вход и выход; 3. Проценты есть по Виртуальным Инджой; 4. Без комиссии получить деньги с Виртуальной Инджой можно или вернуть на Доходную (обычный Инджой), или на депозит; 5. Что с себя представляет Виртуальная Инджой? 6. Покупка (обмен) валюты с помощью Виртуальной Инджой будет без комиссии? 7. Куда теперь лучше всего получать тело с депозита?
1-4. Да 5. Обычная виртуальная карта 6. Да 7. Не на виртуальную - снятие с неё налички с комиссией
по п.5 уточните плз: заказал в икон25 виртуальную карту, через полчаса в списке карт появилась "Виртуальная UAH Visa Gold" никаких inJoy в названии нету, равно как и при заказе - никаких опций. По умолчанию выпускают Инджой?
Виртуальные карты выпускаются в тарифе инджой, класс и мпс не важны для начисления % на остаток