NDV написав:
В чем выгода банка то?)
Часть клиентов об этом не узнает и не откроет, еще часть, узнает но не откроет потому что лень или не умеют, еще часть откроет и будет забывать перекидывать - вот Вам и выгода. А еще я так понимаю у банков есть "пунктик" соревноваться в количестве открытых действующих карт (зачем вы думаете Алла запустила Максимум 2.0, Пумба ВсеКАРТА, и т.п - теперь вот СоСо - ванкард). Так в этом смысле виртуалки это вааще клондайк - клиенты сами без эмисии пластика увеличивают количество действующих карт да еще движ по ним организовывают.