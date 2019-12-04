RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 773774775776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:53

Re: Конкорд

  NDV написав:В чем выгода банка то?)
Часть клиентов об этом не узнает и не откроет, еще часть, узнает но не откроет потому что лень или не умеют, еще часть откроет и будет забывать перекидывать - вот Вам и выгода. А еще я так понимаю у банков есть "пунктик" соревноваться в количестве открытых действующих карт (зачем вы думаете Алла запустила Максимум 2.0, Пумба ВсеКАРТА, и т.п - теперь вот СоСо - ванкард). Так в этом смысле виртуалки это вааще клондайк - клиенты сами без эмисии пластика увеличивают количество действующих карт да еще движ по ним организовывают.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:07

Re: Конкорд

Согласен, тогда логика какая-то есть.
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 09.06.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 773774775776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, rollo, solomia і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16761)
04.12.2019 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.