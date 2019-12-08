RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 774775776777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:22

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:А скільки всього платіжних карт можна мати?

В наілудшішому обмежень немає. :)

во времена доходной было ограничение по начислению % на остаток, максимум на 5 счетов
Hack-Stock
 
Повідомлень: 306
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 02:04

Зачисление р2р перевода на Виртуальную карту с каким комиссом идет?
anikola13
 
Повідомлень: 728
З нами з: 08.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 774775776777
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79294)
09.12.2019 09:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.