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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:22
Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав:
А скільки всього платіжних карт можна мати?
В наілудшішому обмежень немає.
во времена доходной было ограничение по начислению % на остаток, максимум на 5 счетов
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Додано: Пон 09 гру, 2019 02:04
Зачисление р2р перевода на Виртуальную карту с каким комиссом идет?
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