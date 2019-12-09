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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 774775776777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:22

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:А скільки всього платіжних карт можна мати?

В наілудшішому обмежень немає. :)

во времена доходной было ограничение по начислению % на остаток, максимум на 5 счетов
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 02:04

Зачисление р2р перевода на Виртуальную карту с каким комиссом идет?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:46

  anikola13 написав:Зачисление р2р перевода на Виртуальную карту с каким комиссом идет?


сторонним сервисом бесплатно
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:49

  la9 написав:С 21.12 виртуальные карты не выпускаются
https://concord.ua/uploads/redactor/5de65976c04b7.pdf

Думаю, далее банк поступит в своем репертуаре, как с картами Инжой. Сначала анонсирует прекращение выпуска. Потом народ ломанется открывать карту, кто ещё не открыл, (а в случае с инжоем - некоторые ещё и за 100 грн) ради процентов на остаток. А через несколько дней после наступления срока окончания выпуска - анонсирует прекращение начисления процентов :mrgreen:


Добрый день,

Вот тарифы виртуальной:
https://concord.ua/uploads/redactor/5de65a70bec4c.pdf

Продолжают выпускаться. Теперь она называется просто "Виртуальная"
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:09

Банк Конкорд

СЕП платёж в другой банк с "виртуальной инжой" в Иконе25 - бесплатно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:36

  Annet_ написав:
  Банк Конкорд написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Прошу разъяснить ситуацию. Открывала в пятницу вечером депозит в Интернет-банкинге. Он не открылся, хотя вся операция была проведена. Думаю, откроется в Пн. Сегодня утром звонит представитель Вашего банка, сообщает, что были "тех. причины" и, кроме того,поменялась ставка. И теперь мой депозит откроется по более низкой ставке, несмотря на то, что ставка поменялась 2 декабря, а депозит я открывала 29 ноября. Это вообще как? Я открывала по одной ставке, а мне теперь откроется по другой,более низкой, т.к. в банке были "тех. причины"?! Разочарована Вашим банком. Прошу дать ответ.
Спасибо.

Приносим свои извинения! Напишите пожалуйста Ваши ФИО и данный в ЛС, а так же больше деталей по ситуации, желательно со временем и сохраненными скринами.
Спасибо

Спасибо, направила данные в ЛС. Жду ответ.

Прошла почти неделя. В прошлый вторник оф. представитель обещал "постараться", но с тех пор от него "ни слуху, ни духу". Дело копеечное, но неприятен сам подход банка. И необязательность и неэффективность самого оф. представителя.
Очень жаль, о банке осталось неприятное впечатление.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:17

  uaprofi написав:Банк Конкорд

СЕП платёж в другой банк с "виртуальной инжой" в Иконе25 - бесплатно?

да
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:31

Банк Конкорд, новогодние подарки планируются для вкладчиков?
Особенно валютных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:33

  Вкладчик1234 написав:Банк Конкорд, новогодние подарки планируются для вкладчиков?
Особенно валютных

Да лучше не надо.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:47

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:Банк Конкорд, новогодние подарки планируются для вкладчиков?
Особенно валютных

Да лучше не надо.


ПБ вже зробив новорічний падарунок :)
лучше хай буде як є !
+50грн !
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greenozon
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