Думаю, далее банк поступит в своем репертуаре, как с картами Инжой. Сначала анонсирует прекращение выпуска. Потом народ ломанется открывать карту, кто ещё не открыл, (а в случае с инжоем - некоторые ещё и за 100 грн) ради процентов на остаток. А через несколько дней после наступления срока окончания выпуска - анонсирует прекращение начисления процентов
Annet_ написав:Уважаемый представитель! Прошу разъяснить ситуацию. Открывала в пятницу вечером депозит в Интернет-банкинге. Он не открылся, хотя вся операция была проведена. Думаю, откроется в Пн. Сегодня утром звонит представитель Вашего банка, сообщает, что были "тех. причины" и, кроме того,поменялась ставка. И теперь мой депозит откроется по более низкой ставке, несмотря на то, что ставка поменялась 2 декабря, а депозит я открывала 29 ноября. Это вообще как? Я открывала по одной ставке, а мне теперь откроется по другой,более низкой, т.к. в банке были "тех. причины"?! Разочарована Вашим банком. Прошу дать ответ. Спасибо.
Приносим свои извинения! Напишите пожалуйста Ваши ФИО и данный в ЛС, а так же больше деталей по ситуации, желательно со временем и сохраненными скринами. Спасибо
Спасибо, направила данные в ЛС. Жду ответ.
Прошла почти неделя. В прошлый вторник оф. представитель обещал "постараться", но с тех пор от него "ни слуху, ни духу". Дело копеечное, но неприятен сам подход банка. И необязательность и неэффективность самого оф. представителя. Очень жаль, о банке осталось неприятное впечатление.
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