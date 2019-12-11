Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:54
Всем добрый вечер!
Знакомая ходила на днях в Конкорд, ей сказали, что теперь на ONE CARD не на все операции кешбек 1% (минус налог) или так и было на Доходной? Вопрос: есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%
jurasja
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:57
jurasja написав:
Вопрос: есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%
ТАС "Большая пятёрка", "Пластинка".
Todobank.
Vorlon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:02
jurasja написав:
Вопрос: есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%
В альфе - не "абсолютно на все 0,5%"
Как вариант - "большая пятерка" в ТАС.
Вроде уже запустился todobank с обещанием 1% грязными на всё (но это не точно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:03
Є ще кобренди альфа-еко, восток-сільпо - там фантиками, але на все.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:22
Вкладчик1234 написав:
Как вариант - "большая пятерка" в ТАС.
Нет. За страховки не дают кэша, даже за туристические.
wig
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:24
wig написав: Вкладчик1234 написав:
Как вариант - "большая пятерка" в ТАС.
Нет. За страховки не дают кэша, даже за туристические.
У Портмоне щас акция по страховкам
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:38
jurasja написав:
есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%
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greenozon
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