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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 775776777778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:54

Всем добрый вечер!
Знакомая ходила на днях в Конкорд, ей сказали, что теперь на ONE CARD не на все операции кешбек 1% (минус налог) или так и было на Доходной?
Вопрос: есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:57

  jurasja написав:Вопрос: есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%

ТАС "Большая пятёрка", "Пластинка".
Todobank.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:02

  jurasja написав:Вопрос: есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%

В альфе - не "абсолютно на все 0,5%"

Как вариант - "большая пятерка" в ТАС.
Вроде уже запустился todobank с обещанием 1% грязными на всё (но это не точно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:03

Re: Конкорд

Є ще кобренди альфа-еко, восток-сільпо - там фантиками, але на все.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:22

  Вкладчик1234 написав:Как вариант - "большая пятерка" в ТАС.

Нет. За страховки не дают кэша, даже за туристические.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:24

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:Как вариант - "большая пятерка" в ТАС.

Нет. За страховки не дают кэша, даже за туристические.

У Портмоне щас акция по страховкам :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:38

Re: Конкорд

  jurasja написав:есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:08

  Вкладчик1234 написав:
  jurasja написав:Вопрос: есть ли банк с дебетной (не кредитной) картой, где на все абсолютно операции по карте есть кешбек. Кроме Альфы 0.5%

В альфе - не "абсолютно на все 0,5%"

Как вариант - "большая пятерка" в ТАС.
Вроде уже запустился todobank с обещанием 1% грязными на всё (но это не точно)

Точно не на все:
5.2.8. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними операціями, здійсненими з використанням картки:
з наступними MCC: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222,9223, 9311, 9399, 9402.
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