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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:39
У кого нет Инджоя (пластик) и старой Доходной, то да. Только при открытии депозита
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jurasja
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:13
а что это за тарифный план к депозиту дают?
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demichh
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:19
jurasja написав:
Только при открытии депозита
Раніше без депо роздавали...це відколи таке покращення?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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