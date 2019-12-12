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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 776777778779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:39

У кого нет Инджоя (пластик) и старой Доходной, то да. Только при открытии депозита
jurasja
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:13

а что это за тарифный план к депозиту дают?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:19

Re: Конкорд

  jurasja написав:Только при открытии депозита

Раніше без депо роздавали...це відколи таке покращення?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:49

  Квесторе_поверніться написав:Просто продажі ВАнакарти не йдуть

Та досі не видають обіцяний безномерний варіант.
Rebel
 
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  #<1 ... 776777778779
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